1 op de 6 chauffeurs bij De Lijn geeft er na eerste maanden al brui aan

Van de 356 chauffeurs die De Lijn in 2021 heeft aangeworven, waren er op 31 december van dat jaar nog 298 in dienst. Eén op de zes zocht dus binnen het jaar andere oorden op. Ook in de rest van het bedrijf blijkt het personeelsverloop groot.

In 2020 startten er 808 werknemers bij de vervoersmaatschappij. Op 31 december van dat jaar waren er van hen nog 724 aan de slag. Een jaar later, op 31 december 2021, bleven er daar nog 667 van over, of iets meer dan 80 procent.

Uit de cijfers blijkt ook dat de gemiddelde leeftijd van werknemers bij De Lijn stijgt. In 2017 was dat 44 jaar, in 2021 al 45,3 jaar. En waar in 2017 nog 3,6 procent 60 jaar of ouder was, is dat in 2021 gestegen tot 6,2 procent.