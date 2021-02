1 op de 5 koppels die uiteen willen, blijft toch bij elkaar voor het geld

Onze opinie. Van Grieken is een ongeloof­lij­ke acrobaat. De spagaat tussen proper en vuil moet zeer doen aan zijn lies

4:30 Er zijn weinig gelijkenissen tussen Sihame El Kaouakibi en Dries Van Langenhove. En toch delen ze één ding: het gevoel al schuldig te zijn voor een uitspraak viel. Dries Van Langenhove poneert: 'Als je rechts bent in België, ben je schuldig tot het tegendeel is bewezen.' Als je links bent blijkbaar ook. In de ogen van Dries Van Langenhove is het proces van Sihame El Kaouakibi al gevoerd: 'Ze sjoemelde, maar iedereen keek weg.' Redelijkheid is niet aan deze jongeman besteed. Maar Tom Van Grieken (Vlaams Belang) blijft allicht langer achter zijn onafhankelijke kopman staan dan de liberale partijtop achter buitenbeentje Sihame El Kaouakibi. 'Allen tegen ons? Wij tegen de rest!'