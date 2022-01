1 op de 5 jonge bestuurders kruipt maandelijks onder invloed van drugs achter het stuur

De voorbije twee jaar is het aantal jonge bestuurders (18 - 34 jaar) dat toegeeft maandelijks onder invloed van drugs met de wagen te rijden gestegen van 11 tot 19 procent. In twee op de drie gevallen combineren ze drugs met alcohol, wat het risico op een ongeval exponentieel vergroot. Ook het gebruik van lachgas gaat in stijgende lijn. Dat blijkt uit de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van het Vias Institute.

Uit de enquête, die werd afgenomen bij 6.000 personen, blijkt dat gemiddeld 8 procent van de Belgische bestuurders minstens één keer per maand rondrijdt na drugs te hebben gebruikt. Vooral bij jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar zit het fenomeen in de lift: daar betreft het immers 19 procent, een stijging met 8 procent in twee jaar.

Bij jonge mannen is het probleem groter dan bij vrouwen. In Vlaanderen geeft 21 procent van de jonge mannelijke bestuurders toe onder invloed van drugs met de wagen te rijden, bij de jonge vrouwelijke bestuurders is dat 7 procent. In Wallonië werd bij de jonge mannelijke bestuurders een verdubbeling van 15 tot 30 procent vastgesteld in één jaar tijd. In Brussel zit bijna één op de drie (32 procent) jonge mannelijke bestuurders minstens eens per maand onder invloed van drugs achter het stuur.

Vias legt een link met de coronapandemie en wijst op een vermoedelijke toename van cannabisconsumptie in de thuisomgeving tijdens de lockdowns. Aangezien de effecten van cannabis verscheidene uren kunnen doorwerken, kan dat ook een impact hebben op de rijprestaties.

Quote Wie 0,8 promille alcohol in het bloed heeft en dat combineert met cannabis, heeft 80 keer meer kans om een ongeval te veroorza­ken dan een nuchtere bestuurder. Sarah Wille, NICC

Combinatie met alcohol

35 procent van de ondervraagde bestuurders die drugs gebruiken, doen dat in combinatie met alcohol. Een onrustwekkende stijging met 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij de bestuurders tussen 18 en 34 jaar gaat het zelfs om bijna twee op de drie (64 procent). Een gevaarlijke tendens, zegt Vias: zelfs de combinatie van een lage dosis alcohol met een lage dosis cannabis kan ernstige gevolgen hebben op de rijvaardigheid omdat beide stoffen elkaar versterken.

“Veel studies tonen aan dat combinaties van drugs en/of alcohol resulteren in een stijging op het risico op een ongeval, vaak door het niet correct inschatten van de complexe verkeerssituatie,” zegt Sarah Wille, toxicoloog aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). “Zeker wat betreft de combinaties alcohol met cannabis of een slaap-en kalmeermiddel en het gezamenlijk gebruik van cannabis met een amfetamine.” Wie 0,8 promille alcohol in het bloed heeft en dat combineert met cannabis, heeft 80 keer meer kans om een ongeval te veroorzaken dan een nuchtere bestuurder, zegt Wille, verwijzend naar een Canadese studie.

Lachgas

Acht procent van de Belgische bestuurders geeft toe minstens één keer per maand rond te rijden na het gebruik van lachgas. In Vlaanderen gaat het om 20 procent van de jonge mannelijke bestuurders. In Wallonië steeg dat aantal het voorbije jaar van 12 tot 26 procent. In Brussel gaat het om één op de drie jonge mannelijke bestuurders (33 procent). Druggebruik komt sowieso vaker voor in een stedelijke omgeving en de kans is dus reëel dat de percentages voor bijvoorbeeld Antwerpen of Luik gelijk lopen aan die van Brussel, stelt Vias.

61 procent van de jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar combineert lachgasgebruik bovendien met alcohol.

“Dadelijk na inhalatie van lachgas zal men een kort euforisch gevoel verkrijgen dat kan vergezeld worden door effecten zoals duizeligheid, evenwichtsverlies en vertroebeld zicht,” zegt Wille. “Dit heeft natuurlijk een impact op de rijvaardigheid. Bij regelmatig gebruik kunnen zich stemmingswisselingen, depressie, bloedarmoede en schade aan het zenuwstelsel voordoen.”

Volledig scherm Steeds vaker worden tijdens politiecontroles grote flessen lachgas in auto's aangetroffen (archiefbeeld). © Lokale Politiezone Mechelen-Willebroek

Harmonisering wetgeving

Lachgas kan met geen enkele test gedetecteerd worden, maar steeds vaker stelt de politie tijdens controles vast dat bestuurders grote flessen lachgas vervoeren in plaats van kleine ampullen.

Vias wil een verstrenging van de regels voor lachgas, dat nu in sommige gemeenten al verboden is. “Het is logisch om al deze regels te harmoniseren en het bezit en gebruik overal te verbieden, behalve voor professionele doeleinden.” Verder moet er ook ingezet worden op sensibilisering, klinkt het.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) noemt de cijfers van de nieuwste VerkeersONveiligheidsenquête “huiveringwekkend” en belooft in te zetten op extra controles. “Vrijheid stopt waar het leven van andere weggebruikers in gevaar is,” klinkt het.

