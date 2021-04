1 op de 5 bushaltes verdwijnt: ‘vervoer op maat’ komt in de plaats



Busje komt zo... maar wel niet meer overal. Samen met de Belbus zal zowat 1 op de 5 bushaltes in Vlaanderen verdwijnen. Vooral in verder van de kernen gelegen gebieden zullen gebruikers naar het nieuwe systeem van ‘vervoer op maat’ moeten grijpen. Maar wat betekent dat juist en hoe verplaatsen we ons in de toekomst? Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) legt uit.