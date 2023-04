1 op de 5 Belgen moet minder remgeld betalen bij huisarts

Toch neemt naar schatting 45 procent van de 18- tot 64-jarigen die mogelijk recht heeft op de VT, dat recht niet op. Volgens de CM reageren velen niet na contact over het statuut. De CM wil daarom een aanpassing in de wetgeving, om ervoor te zorgen dat de ziekenfondsen het recht ‘ambtshalve’ kunnen toekennen aan enkele kwetsbare profielen op basis van recente inkomensinformatie. “We willen vooral dat het VT-recht sneller wordt geactiveerd bij alleenstaanden en eenoudergezinnen in geval van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid van meer dan drie maanden, invaliditeit of pensioen”, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Jongeren

Bovendien valt op dat ook de groep jongeren die recht heeft op een VT bijna verdubbeld is. In 2022 was 18,1 procent jonger dan 18 jaar, in 2008 was dat 11,6 procent. In Brussel en Antwerpen loopt dat zelfs op tot respectievelijk 37 en 40 procent. “’Het is een nieuw en verontrustend fenomeen dat VT-rechthebbenden steeds jonger worden, vooral in de grote steden. Hieruit kunnen we afleiden dat meer jongeren in de grote steden opgroeien in huishoudens met een laag inkomensniveau”, zegt Van Gorp.