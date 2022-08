1 op de 4 LGBTQ+-personen krijgt te maken met fysiek geweld: “Een verontrustend cijfer”

Woensdag start de Antwerp Pride, een groot feest dat nog tot zondag duurt om de LGBTQ+-gemeenschap te vieren. Maar wat betreft aanvaarding van holebi’s en transgender personen is er nog heel wat werk aan de winkel: dat blijkt uit een enquête die Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws organiseerden bij 1.000 Vlamingen over de houding tegenover personen uit de LGBTQ+-gemeenschap (holebi’s, trans personen, queer mensen en anderen). We hebben het bijvoorbeeld moeilijker met twee mannen die hand in hand over straat lopen dan twee vrouwen, en geweld tegenover holebi’s is nog steeds schering en inslag.

Zolang het abstract blijft, zijn Vlamingen tolerant tegenover mensen met een niet-heteroseksuele geaardheid: 9 op de 10 Vlamingen (89%) vindt dat iedereen zijn seksuele geaardheid vrij moet kunnen uitdrukken. Maar als puntje bij paaltje komt, is er een vrij groot aandeel dat bijvoorbeeld een probleem heeft met adoptie door een holebikoppel. 29% vindt dat een kind opgevoed moet worden door een man en een vrouw, 23% vindt het een brug te ver dat twee ouders van hetzelfde geslacht een kind kunnen adopteren.

Ook een opvallend resultaat van het onderzoek: er is een verschil tussen de aanvaarding van twee vrouwen of twee mannen in een relatie. 59% van de respondenten vindt het vanzelfsprekend dat twee mannen in het openbaar hand in hand lopen, bij twee vrouwen is dat 73%. Toch zegt een heel aandeel dat ze het raar of zelfs ‘niet kunnen’ vinden (17% bij twee mannen, 10% bij twee vrouwen) en zegt een nog groter deel van de Vlamingen dat ze er niets mis mee vinden, maar het wel als ongemakkelijk ervaren in het openbaar (24% bij twee mannen, 17% bij twee vrouwen).

“De seksualiteit van mannen wordt nog altijd anders bekeken dan die van vrouwen”, verklaart Bart Abeel (59), voorzitter van Antwerp Pride. “Mannen die elkaar affectie tonen, wordt gezien als een duidelijk statement, terwijl vrouwen ook in niet-relationele context vaker hand in hand of arm in arm lopen. Onze heteronormatieve maatschappij vindt homoseksualiteit bij mannen nog steeds moeilijker te verteren dan bij vrouwen.”

Modeverschijnsel

Over transgender personen zijn de meningen nog vaker negatief: hoewel 73% vindt dat je door het leven mag gaan als het gender waarmee je je identificeert, toch vindt 34% dat je gender door het geslacht bij geboorte bepaald wordt en dat je daar niets aan kunt doen. Maar liefst 24% vindt dat de aanvaarding van transgender personen te ver gaat in ons land, 44% vindt het een brug te ver dat je X kunt aanduiden als gender op je paspoort en 25% noemt het een ‘modeverschijnsel’.

Ook in de eigen omgeving wordt het veel sneller aanvaard als iemand uit de kast zou komen als homoseksueel dan als transgender. Het aandeel van de Vlamingen dat hun kind volledig zou steunen als het uit de kast kwam als homoseksueel of lesbisch is 62%. Wanneer we dezelfde vraag stellen, maar vragen hoe ze zouden reageren als hun kind uit de kast komt als transgender, zegt slechts 40% dat hun kind de volledige steun krijgt.

Iets natuurlijks

“Dat is niet verbazingwekkend, wat het niet minder jammer maakt”, aldus Abeel. “De voorbije jaren hebben we een progressie gezien in de aanvaarding van een andere seksuele geaardheid. Genderidentiteit is iets helemaal anders: daar hebben mensen nog minder bewustzijn en kennis over, wat het moeilijker te accepteren maakt. We hebben al een lange weg afgelegd om mensen ervan bewust te maken dat diverse seksuele geaardheden iets natuurlijks zijn, dat het niets te maken heeft met keuzes of een ideologie. Hetzelfde geldt voor genderidentiteit, maar het bewustzijn daarrond moet nog groeien.”

Uit de resultaten blijkt dat mannen negatiever staan tegenover LGBTQ+ dan vrouwen. Ook leeftijd speelt een rol: 55-plussers zijn strenger voor holebi’s dan jongere mensen. Toch zal homo- en transfobie ‘er niet uitgroeien’, want ook bij jongeren is er 39% dat het een brug te ver vindt dat je nu ook X kunt aanduiden op je paspoort en is er 23% dat vindt dat de aanvaarding van trans personen te ver gaat in ons land.

Alleen op de wereld

Het onderzoek bevatte ook een luik waarbij 400 LGBTQ+-personen werden bevraagd over hun ervaringen. Daarbij zien we enkele verontrustende resultaten: de respondenten gaven vaker aan zich over het algemeen ongelukkig te voelen, dubbel zo vaak als hetero’s. 16% van de LGBTQ+-personen geeft zichzelf een geluksscore van 0 tot 4 op 10, bij niet-LGBTQ+ was dat 8%.

Ook geven LGBTQ+-personen vaker aan dat ze periodes hebben waarin ze zich heel slecht in hun vel voelen (77% tegenover 62% bij niet-LGBTQ+), en dat ze zich soms alleen op de wereld voelen (59% tegenover 38% bij niet-LGBTQ+).

Fysiek bedreigd

Van de bevraagde LGBTQ+-personen zegt bovendien 1 op 3 dat ze door hun seksuele geaardheid of genderidentiteit beperkt zijn in hun kansen in de samenleving. Slechts 1 op 2 voelt zich veilig om in het openbaar hun geaardheid of genderidentiteit duidelijk te tonen, en 1 op 4 zegt dat ze door hun geaardheid of genderidentiteit al fysiek bedreigd zijn geweest.

“Een verontrustend cijfer”, volgens Bart Abeel. “Het duidt er alleen maar op dat er, ondanks de hoge bewustzijnsgraad in onze maatschappij, toch nog heel wat mensen zijn waarbij er een grote argwaan of weerstand is tegenover een niet-heteronormatieve seksualiteit.”