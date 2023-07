1 op de 3 werknemers mag op workation: “We merken dat het een sterk voordeel is"

1 op de 3 werknemers mag op workation. Sinds corona is het aantrekkelijk geworden: werken op een vakantiebestemming, vaak in het buitenland. In België mag 31 procent van de telewerkers op zo’n workation.

Telewerken op vakantie, het is een concept dat sinds enkele weken is ingevoerd bij SD Worx. “We vinden het bij SD Worx heel belangrijk dat we dit kunnen aanbieden”, vertelt Ellen Claes, HR-directeur van SD Worx. “We merken dat dat een heel sterk voordeel is en dat dat heel sterk kan werken op het engagement van onze werknemers.”

Lissa Hellemans, HR-medewerker bij SD Worx, werkt vandaag weer aan haar vertrouwde bureau in Antwerpen, maar tot gisteren deed ze haar werk vanuit Frankrijk. “Ik heb de voorbije vier dagen vanuit het vakantiehuis van familie in Frankrijk gewerkt”, vertelt Lissa. Voor haar voelde het aan zoals thuiswerk. “Tussen 8 en 9 starten en tegen 17 of 18 uur klaar, maar het verschil is dat als je de laptop dicht doet je in Frankrijk bent en nog leuke dingen kan gaan doen met familie.”

Correcte administratie

Een laptop en goede internetverbinding is belangrijk, maar dat is niet voldoende. “Je moet ervoor zorgen dat je aanvragen zeker 20 dagen op voorhand in orde is. Zodanig dat je, naast het praktische en de toestemming van je leidinggevende, ook zorgt dat alle admiistratie in orde is richting de sociale zekerheid. Zodat je ook de correcte dekking hebt voor als er zich een arbeidsongeval ter plaatse zou voordoen”, legt Claes uit.

In België mag 31 procent van de telewerkers op zo’n workation. Daarmee liggen we 3 procent onder het gemiddelde in Europa. In Nederland mogen 34 procent van de telewerkers op workation, in Italië 40 procent en Noorwegen is met 51 procent koploper.

LEES OOK:

Volledig scherm Illustratiebeeld © ThinkStock