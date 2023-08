1 op de 3 Vlaamse jongens tussen 7 en 15 jaar loopt op noppen, maar: “We hebben een wachtlijst van 300 kinderen. Elk jáár, hé”

COLUMN. Politico­loog Jonathan Holslag pleit voor sterke Belgische industrie: “Neem de industrie weg en je krijgt een krater in de hele economie”

“De tijd van de vrije markt is voorbij. Onze buurlanden zijn in actie geschoten, waar wachten wij nog op?” Politicoloog Jonathan Holslag (VUB) breekt een lans voor een sterke Belgische industrie. Volgens hem nemen we als land een groot risico door niet langer zelf de touwtjes van de productie in handen te hebben. In deze exclusieve column voor HLN legt hij uit waarom. “Een land is weerloos zonder eigen industrie, zo leerde ik in China.”