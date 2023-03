1 op de 3 LGBTQI+-mensen ondervindt vorm van fysiek geweld, minister Somers reageert bezorgd

Het UZ Gent/Transgender Infopunt deed een online survey bij LGBTQI+-personen in Vlaanderen en Brussel. Wel 936 mensen vulden de vragenlijst in. Ruim negen op de tien van de ondervraagden zeggen dat ze te maken hadden met een vorm van verbaal of psychisch geweld.

“Dat is een ontstellend hoog aantal”, reageert Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. “Deze legislatuur hebben wij het aantal Veilige en Vertrouwde Omgevingen (safe spaces) verhoogd in nauwe samenwerking met de LGBTQI+-belangenverenigingen. We kunnen niet anders dan blijven inzetten op bewustwording en sensibilisering.” Minister Somers voorziet 500.000 euro om organisaties te ondersteunen bij de uitbouw van safe spaces.

Vele vormen van geweld

Eén op de drie ondervraagden heeft de voorbije twee jaar te maken gehad met een vorm van fysiek geweld. Het gaat dan om trekken of duwen, met voorwerpen bekogeld worden en zelfs bijna gewurgd worden. Ook bijna één op de drie kreeg te maken met materieel geweld , zoals het ingooien van een autoruit of het vernielen van persoonlijk materiaal.

Meer dan zes op de tien mensen hebben het over een vorm van seksueel geweld. Meer dan negen op de tien ondervraagden werden geconfronteerd met een vorm van verbaal of psychisch geweld. Onder verbaal of psychisch geweld wordt onder meer ‘ongepaste nieuwsgierigheid’ verstaan, belachelijk gemaakt worden of uitgescholden worden met als gevolg dat ze zich beschaamd, schuldig of verkeerd voelden over zichzelf.

De meeste verbale en psychische geweldervaringen vinden plaats overdag, op de openbare weg of op een publiek toegankelijke plaats. Eén op de vijf geeft aan dat seksueel geweld plaatsvond in uitgaansgelegenheden. In meer dan vier op de tien gevallen kenden de respondent de pleger; het gaat om een eigen ouder, kennissen, vrienden, medeleerlingen, leerkrachten en directie op school.

Impact

Slechts in 15 procent van de gevallen deden de slachtoffers aangifte bij de politie. Eén op de tien spreekt er zelfs met niemand over. Geweldfeiten hebben een grote impact op het mentaal en emotioneel welbevinden van de slachtoffers. Zeven op de tien respondenten geven aan zelfmoordgedachten te hebben (gehad).

“Dat zijn geen goede cijfers”, zegt minister Bart Somers. “In Vlaanderen en België zijn we op wettelijk vlak koploper als het om LGBTQI+-rechten gaat. Er is meer gelijkheid en meer zichtbaarheid. Als maatschappij hebben wij immense stappen gezet. Toch blijkt dat een zeer groot deel van de LGBTQI+-gemeenschap met geweld te maken krijgt.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.