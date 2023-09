1 op de 3 Belgische werknemers wil geen opleiding

Sinds de wet van 22 oktober 2022 is het opleidingsrecht niet meer collectief, maar wel een individueel recht dat geldt voor elke werknemer. Per voltijdse werknemer gaat het over vijf opleidingsdagen vanaf 2024 en vier in 2023, in ondernemingen met minstens twintig werknemers. Soms geldt er een andere afspraak in de sector. Telt de onderneming tussen de tien en de twintig werknemers, dan is er een recht van een dag per voltijdse werknemer en per jaar. De werknemer is niet verplicht hierop in te gaan.