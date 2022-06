1 op 5 vrouwen pleegt abortus in ons land, Laura getuigt: “Het was eigenlijk een opluchting”

Amerikaanse staten mogen nu zelf de regels rond abortus bepalen na een beslissing van het Hooggerechtshof . Deze beslissing baart ook vrouwen hier zorgen. In ons land ondergaat één op de vijf vrouwen tijdens haar leven een abortus. Laura is één van deze vrouwen. Ze liet vorig jaar een abortus uitvoeren. “Het was eigenlijk een opluchting”, getuigt ze bij ‘VTM Nieuws’.

In ons land kan abortus tot 12 weken. Je betaalt nauwelijks iets, wat abortus toegankelijk maakt. Twee jaar geleden lieten 18.027 vrouwen een abortus uitvoeren in België, bijna de helft (46,1 procent) was tussen 20 en 29 jaar oud. Slechts 8 procent was jonger dan 20 jaar.

“Je bent niet als vrouw op elk moment in je leven in staat om een goede mama te zijn. Misschien later wel of in een andere situatie of relatie en toch kan je zwanger worden”, zegt Nausikaa Martens, hoofd van het abortuscentrum Dilemma - VUB. “Kinderen zijn belangrijk. Als je een kind op de wereld zet, wil je het alle kansen geven die er zijn. Als je op dat moment denkt dat je die kansen niet kan geven, dan komt het er beter niet.”

Getuigenis

Laura getuigt bij ‘VTM Nieuws’ over de abortus die ze vorig jaar liet uitvoeren. Ze wil het taboe rond abortus doorbreken. “Het was eigenlijk een opluchting”, vertelt ze. “Ik was zo gelukkig dat ik niet nog een kind op de wereld moest zetten. Het doet je beseffen hoeveel geluk je hebt. Ik kon het bijna gratis doen, veilig en met mensen die voor je zorgen.”

Volgens Laura is het noodzakelijk om open te zijn over abortus. Ze deelt haar ervaring op sociale media onder de hashtag #Ihadanabortion. “We moeten trots zijn. We zouden moeten zeggen: ik ga naar de kapper, ik ga voor een abortus. Dat is nu misschien wel heel extreem, maar we moeten er open over zijn want we doen niets fout.”

Wat er nu in de VS gebeurt, baart ook vrouwen hier zorgen. Het is een fundamenteel recht dat ontnomen wordt met nefaste gevolgen. “Het mortaliteitscijfer zal de hoogte ingaan. Er zullen meer moeders sterven”, vertelt Martens.