"1 op 5 bedrijven laat nog niet alle mogelijke werknemers telewerken”

Regen en rukwinden tot 90 km/uur verwacht

6:58 Vandaag vallen er in eerste instantie een paar buien, eerst in de regio nabij de Franse grens, later ook elders. Tegen de middag wordt het droog en in de namiddag blijft het ook meestal droog en zijn er bredere opklaringen. Dat meldt het KMI. Het wordt zacht. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Ardennen tot 11 graden in het centrum. Er staat een matige tot vaak vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Wind tot 60 km/uur of wat meer blijven mogelijk.