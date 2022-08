1 op 4 LGBTQIA+'ers krijgt te maken met fysiek geweld: “Een verontrustend cijfer”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Iets natuurlijks

“Dat is niet verbazingwekkend, wat het niet minder jammer maakt”, aldus Abeel. “De voorbije jaren hebben we een progressie gezien in de aanvaarding van een andere seksuele geaardheid. Genderidentiteit is iets helemaal anders: daar hebben mensen nog minder bewustzijn en kennis over, wat het moeilijker te accepteren maakt. We hebben al een lange weg afgelegd om mensen ervan bewust te maken dat diverse seksuele geaardheden iets natuurlijks zijn, dat het niets te maken heeft met keuzes of een ideologie. Hetzelfde geldt voor genderidentiteit, maar het bewustzijn daarrond moet nog groeien.”

Uit de resultaten blijkt dat mannen negatiever staan tegenover LGBTQIA+ dan vrouwen. Ook leeftijd speelt een rol: 55-plussers zijn strenger voor holebi’s dan jongere mensen. Toch zal homo- en transfobie ‘er niet uitgroeien’, want ook bij jongeren is er 39% dat het een brug te ver vindt dat je nu ook X kunt aanduiden op je paspoort en is er 23% dat vindt dat de aanvaarding van trans personen te ver gaat in ons land.

Alleen op de wereld

Het onderzoek bevatte ook een luik waarbij 400 LGBTQIA+-personen werden bevraagd over hun ervaringen. Daarbij zien we enkele verontrustende resultaten: de respondenten gaven vaker aan zich over het algemeen ongelukkig te voelen, dubbel zo vaak als hetero’s. 16% van de LGBTQIA+’ers geeft zichzelf een geluksscore van 0 tot 4 op 10, bij niet-LGBTQIA+ was dat 8%.

Ook geven LGBTQIA+’ers vaker aan dat ze periodes hebben waarin ze zich heel slecht in hun vel voelen (77% tegenover 62% bij niet-LGBTQIA+), en dat ze zich soms alleen op de wereld voelen (59% tegenover 38% bij niet-LGBTQIA+).

Fysiek bedreigd

Van de bevraagde LGBTQIA+’ers zegt bovendien 1 op 3 dat ze door hun seksuele geaardheid of genderidentiteit beperkt zijn in hun kansen in de samenleving. Slechts 1 op 2 voelt zich veilig om in het openbaar hun geaardheid of genderidentiteit duidelijk te tonen, en 1 op 4 zegt dat ze door hun geaardheid of genderidentiteit al fysiek bedreigd zijn geweest.

“Een verontrustend cijfer”, volgens Bart Abeel. “Het duidt er alleen maar op dat er, ondanks de hoge bewustzijnsgraad in onze maatschappij, toch nog heel wat mensen zijn waarbij er een grote argwaan of weerstand is tegenover een niet-heteronormatieve seksualiteit.”