1 op 3 Vlaamse automobilisten werd recent verrast door plots opduikende motorrijder: nieuwe campagne wil ongevallen voorkomen

Met de campagne “kijken kijken” hoopt VSV om ongevallen met motorrijders te voorkomen. “Vorig jaar lieten 33 motorrijders het leven op Vlaamse wegen, dat is onevenredig veel als je rekening houdt met het beperkte aantal kilometers dat ze afleggen. Door te kijken kijken kunnen we levens redden”, aldus minister Peeters.

Het voorjaar is traditioneel de periode waarin veel mensen hun motor van stal halen. Zowel voor automobilisten als motorrijders is het dan dubbel uitkijken. In meer dan de helft van alle letselongevallen met motorrijders gaat het namelijk om een botsing met een personenwagen, blijkt uit de Vlaamse ongevallencijfers.