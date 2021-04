1 mei, het Moederdagweekend of 15 mei? Heropening terrassen moeilijkste knoop op Overlegcomité

Straks om 9 uur komt het Overlegcomité opnieuw samen. De grote vraag: wanneer gaan de terrassen open? Op 1 mei, op 8 mei -het Moederdagweekend - of 15 mei? De Croo en de coronacommissaris opteren voor dat laatste, maar enkele partijen blijven vasthouden aan de beloofde 1 mei. “Maar als je volgende week de scholen opent en een week later alle contactberoepen, dan kan je een paar dagen later niet nog een versoepeling doorvoeren zonder te weten wat het effect van de voorgaande is.”