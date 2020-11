1 Belg op 4 is chronisch ziek, en de verzorging kost steeds meer geld

In ons land had 24,9 procent van de Belgen in 2018 een chronische aandoening. In 2010 was dat 23,7 procent. Deze cijfers komen uit een nieuw rapport van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Die baseren zich onder andere op de administratieve gegevens over het medicatiegebruik van hun leden, niet op diagnoses dus. De drie meest voorkomende chronische ziekten onder hun leden zijn een hoge bloeddruk (16,2 procent), depressie (6,2 procent), diabetes type 2 (2,8 procent), een chronische longziekte (2,5 procent) en astma (2,1 procent).