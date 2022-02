1.800 mensen willen Valentijn vieren met Conner Rousseau: 5 vrouwen en 1 man gekozen

‘Superflik’ Steven De Smet pleit in boek voor meer blauw op social media: “Een politie­agent op TikTok. Waarom niet?”

Hoe organiseren we de veiligheid van morgen? Het is een vraag die ex-politieman Steven De Smet (65) al decennialang bezighoudt. In woelige politietijden stelt de zopas afgezwaaide Gentse ‘superflik’ zijn boek ‘Quantumveilig’ voor, waarin hij aandringt op een “hoognodige vernieuwing” van de politie, die digitaal hopeloos achter de feiten blijft aanhollen. “Een klacht indienen via sociale media is nog steeds niet mogelijk, terwijl net dat hét communicatiemiddel van deze tijd is.” Meer blauw in de digitale wereld: hoe ziet De Smet dat?

5:00