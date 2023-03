1.580 per maand als huishuur. Vlamingen getuigen over de hoge huurprijzen: “Er zou wel wat hulp van de verhuurder tegenover die indexeringen mogen staan”

IN BEELD. Ook afgelopen nacht fonkelde het noorder­licht boven Nederland en Vlaanderen

Afgelopen nacht was de kans om bij ons het noorderlicht met het blote oog te kunnen waarnemen iets groter dan in de nacht van zondag op maandag, toen vooral Nederland getrakteerd werd op het prachtige natuurspektakel. Dat het noorderlicht deze dagen ook in onze contreien zichtbaar is hebben we te danken aan een krachtige zonnestorm in combinatie met helder weer. Belgen en Nederlanders deelden massaal hun beelden van het poollicht op sociale media. Hieronder een selectie.