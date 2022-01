1.500 meldingen van menstruatiestoornissen in België na coronavaccin: “Ik heb vijf maanden geen regels gehad”

Misschien is het je al opgevallen of wordt er in de vriendenkring over gesproken, maar een heleboel vrouwen klagen over menstruatiestoornissen na hun coronaprik. Bij de een blijft de ongesteldheid tijdelijk uit, bij de ander is de menstruatie heviger dan ooit. In Nederland kwamen er zo al 17.000 meldingen binnen, bij ons gaat het om zo’n 1.500 klachten. Gynaecologen leggen uit hoe dat komt.