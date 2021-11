1,5 ton illegale dierlijke en plantaardige producten in beslag genomen tijdens grootscheepse actie op luchthaven Zaventem

In oktober vonden in de aankomsthal van de luchthaven van Brussel en via de luchtvrachtdienst Brucargo vier dagen lang controles plaats in het kader van de jaarlijkse internationale operatie ‘Thunder’, die gericht is op de bestrijding van illegale handel in dierlijke en plantaardige producten. De FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën werkten daarvoor samen met deskundigen van de Plantentuin Meise, de Zoo van Antwerpen en de Universiteit van Luik.

Deze vijfde editie van operatie Thunder wordt gecoördineerd door Interpol, de Werelddouaneorganisatie en het CITES-secretariaat, met de steun van het International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC). CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten).

De operatie was gericht op vluchten uit Centraal- en West-Afrika. Alle bagage van de passagiers op de geselecteerde vluchten werd onderzocht op illegale goederen. Die goederen zijn vaak bestemd voor Azië, waar de vraag naar dergelijke producten groot is.

Dieren en planten

Tijdens de controles hebben de douaniers bij 117 passagiers bijna 1,5 ton dierlijke en plantaardige producten in beslag genomen. Bovendien vonden inspecteurs van de FOD Volksgezondheid zeventien schelpen van een soort reuzenmossel (Tridacna maxima) uit Tanzania, twee stukken koraal uit Zanzibar en een kilo roodrugweekschildpad (Cycloderma aubryi) uit de Democratische Republiek Congo.

Tijdens de operatie werd ook de illegale invoer van juwelen, sigaretten en alcohol ontdekt. Daarnaast werden 711 cosmetica en 150 geneesmiddelen in beslag genomen en werden twee honden aangehouden voor verder onderzoek en in tussentijd opgevangen in het Animal Care & Inspection Centre van de luchthaven van Zaventem.

Daarnaast voerden douanebeambten, bijgestaan door controleurs van het FAVV, ook controles uit op goederen die bestemd waren om via de lucht of per post te worden verzonden. Verschillende voedingssupplementen en planten werden in beslag genomen uit postpakketten. In de vracht van een vliegtuig werd een grote zending van 5.000 planten aangetroffen.

Volledig scherm Controle op Brucargo. © BELGA

Houten meubelen

Naast operatie Thunder werden in oktober in België nog 2,46 kg gerookte Potto de Bosman-aap (Perodicticus potto) uit Ghana en 2,4 kg koraal uit de Dominicaanse Republiek in beslag genomen bij passagiers. Verder nam de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid 245 meubelstukken in beslag (11.775 kilogram voor een waarde van 45.462 euro), vervaardigd uit Dalbergia sissoo (ook gekend als Noord-Indisch rozenhout). Dat lopende onderzoek maakt deel uit van een veel grotere operatie waarbij inspecteurs ontdekten dat deze invoer al drie jaar aan de gang was zonder de nodige CITES-documenten.

Wereldwijd

In het kader van operatie Thunder werden dit jaar wereldwijd 300 verdachten geïdentificeerd en meer dan 1.000 beslagnames uitgevoerd. Het gaat daarbij om:

- 478 kg ivoorstukken en 487 kg ivoren producten

- 75 delen van grote katachtigen, 29 levende grote katachtigen

- 856 kg schubben van schubdieren

- 531 zeeschildpadden en landschildpadden

- 171 vogels

- 336 reptielen

- 4.843 kg zeeproducten waaronder koralen, zwemblazen van de Totoaba-vis (bekend als “cocaïne van de zee”) en zeekomkommers (vergelijkbaar met zee-egels, die voor wel 4.000 euro/kg kunnen worden verkocht)

- 75.320 kg hout, waaronder 313 kubieke meter palissanderhout

- 1,4 miljoen van planten afkomstige artikelen

LEES OOK: