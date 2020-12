1.300 betrokkenen uitgenodigd voor aanloop naar monsterproces aanslagen 22 maart: “Eindelijk”, zeggen slachtoffers

HET WEER Sneeuw op komst in de Ardennen

6 december Het KMI verwacht straks al sneeuw in de Ardennen en morgen mogelijk ook in de provincie Limburg. Vanmorgen zijn er opklaringen in het westen en het centrum van het land. In het oosten zijn de wolken talrijker. In de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het westen maar het blijft nog droog tot de avond. De maxima schommelen tussen 2 en 6 graden bij een meestal zwakke en aan de kust matige wind uit het oosten, krimpend naar het noorden.