Zoon treft ouders dood aan in Bilzen, speurders tasten voorlopig in het duister

Bilzen Stadsbe­stuur past snelheids­be­per­king aan op verschil­len­de plaatsen

11 november Om fietsers beter te beschermen, zal de snelheidslimiet in Eikaart en Vrankrijk worden afgebouwd van 70 naar 50 kilometer per uur. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond beslist. Ook in Munsterbilzen en Waltwilder kiest men voor trager verkeer.