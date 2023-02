Wilfried verliest 4.088 euro door oplichting via valse site: “De pellets zouden zes keer goedkoper zijn dan in de winkel”

4.088 euro is Wilfried Langen uit Bilzen kwijt nadat hij in december 2022 een koopje dacht te doen op een Nederlandse site. Samen met enkele kennissen bestelde hij 22 paletten houtpellets die tot zes keer goedkoper bleken dan de pellets in de winkel. Zijn bestelling ziet hij echter nooit en zijn geld is hij kwijt. “En als ik niet had opgelet, had ik nog eens 1.800 euro extra betaald”, klinkt het.