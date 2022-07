Werkstraffen voor twintigers die met loodjesgeweer schoten op man aan bushalte

Riemstenaar A.D. (22) gaf voor de strafrechtbank in Tongeren toe dat hij op 29 juni 2019 zijn loodjesgeweer uittestte samen met zijn vriend G.B. (24) uit Bilzen. Vanuit het dakraam van de woning van A.D. in Munsterbilzen richtte de twee de luchtkarabijn met telescoop naar buiten. Ze schoten eerst op duiven, daarna op een voorbijrijdende bus en raakte ook een toevallig slachtoffer. Een Tongenaar die aan de overkant van de straat op de bus wachtte, incasseerde een kogel in zijn borst en been. “Ik ben ontzettend dom geweest”, gaf G.B. (24) tijdens de behandeling van de strafzaak toe. Zijn vriend A.D. vulde aan. “Ik heb toen een impulsieve beslissing genomen om zomaar op die mijnheer te schieten. Dat was nergens voor nodig. Het was een domme beslissing.” De twee gaven toe dat ze joints hadden gerookt en daarom niet meer goed wisten wat ze deden.