Welke 90 mannen bezorgen Madeleine een wonderlijke 90ste verjaardag? “We willen die fonkeling in haar ogen zien...”

Lanaken Boek Tony Waegeman doet nieuw licht schijnen op domein Pieters­heim

Tony Waegeman heeft afgelopen weekend zijn nieuwe boek ‘De Rijksheerlijkheid Pietersheim’ voorgesteld. Het is het eerste deel van een trilogie over het domein Pietersheim en zijn bewoners. Wie waren de heren van Pietersheim en welke rol speelden ze in onze contreien? Hoe behielden ze hun macht en wanneer komt de familie de Merode aan zet?

6 februari