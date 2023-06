WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Bilzen

Herinrich­tings­wer­ken Diets-Heur na vijf jaar afgerond

Vorige maand werden in Diets-Heur de collectorwerken afgerond. In 2017 begon een aannemer aan de werken die een jaar later failliet ging. Pas drie jaar later konden de werken hervat worden. Er is een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd, wegen en voetpaden werden heraangelegd, groen werd aangeplant en de beek werd heringericht.