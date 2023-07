WEER. Stevige buien met fors onweer in Bilzen vandaag

Voetbal tweede nationale B Nieuwe T1 Mirko Licata weet waar Belisia naar toe wil: “Een promotie? Ambitie die ik wat graag wil inlossen”

Ja Stijn Vreven, neen Stijn Vreven. Of als je wil, een korte schets van de stormachtige doortocht van de Diepenbekenaar bij Belisia. Enkele weken geleden diende blauw-wit dus op zoek naar een nieuwe coach. Een zoektocht die uiteindelijk eindigde bij Mirko Licata, die even voordien bij Hades zijn verbintenis had opgezegd. “Ik weet waar deze club voor staat en ik kan me ook perfect vinden in de ambitie die ze uitstraalt”, verwoordde Licata zijn gevoelens bij zijn aanstelling als nieuwe oefenmeester in de Bilzerse ‘Katteberg’.