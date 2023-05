WEER. Kans op helder weer vanochtend in Bilzen

voetbal tweede nationale B Didier Haenen over zijn vertrek bij Belisia: “Dit voelde als familie, emotioneel is mijn vertrek zwaar”

Haast tweehonderd jaar geleden schreef James Cooper zijn historische roman ‘The last of the Mohicans’. Misschien wat ver als bruggetje naar het afscheid van Didier Haenen bij Belisia SV. Maar wie kent er nog een speler die elf seizoenen lang voor eenzelfde club uitkwam? “Ik heb hier altijd respect gekregen en ben deze club gaandeweg als familie gaan beschouwen. Met Stijn Vreven als nieuwe coach, wil de club professioneler worden. Die ambitie kan ik als jonge papa van twee dochtertjes helaas niet meer invullen.”