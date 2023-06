WEER. Kans op helder weer vanochtend in Bilzen

IN BEELD. Tongerse basiliek is na anderhalf jaar uit de steigers: “De openstel­ling voor de toren voorzien we in september 2023”

De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek heeft opnieuw een prominente plaats ingenomen in de Tongerse skyline. Na anderhalf jaar in de steigers, is de statige toren verlost van de gigantische stelling. Precies op tijd voor de Kroningsfeesten die na zeven jaar begin juli opnieuw door de stad trekken.