WEER. Kans op helder weer vanochtend in Bilzen

Tienduizen­den bezoekers beleven bloedhete Genk on Stage: “Tijdens #LikeMe moesten kinderen verkoeling zoeken aan de hulpposten”

Het was een bloedhete Genk on Stage, maar ook dit jaar mag het stadsfestival op een mooie editie rekenen, zonder grote incidenten. Na een stevige opkomst voor headliners als Merol, Noordkaap, Daan en #LikeMe on Tour zal het Stadsplein voor Berre en Pommelien Thijs ook naar alle verwachting vollopen. We namen ook een kijkje bij de Safe Zone, voor meldingen rond grensoverschrijdend gedrag, en bij de alcoholtests.