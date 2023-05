WEER. In Bilzen heldere ochtend

Caféruzie loopt uit de hand in Riemst: zaakvoer­der en klant neergesto­ken, dader is gevat

Tijdens een uit de hand gelopen ruzie heeft een man vrijdagavond in Riemst de zaakvoerder van café De Sjötter neergestoken. Ook de buurman die tussenbeide wilde komen, raakte gewond. De 58-jarige dader is intussen gevat. De slachtoffers zijn weer thuis van het ziekenhuis en stellen het al bij al goed, horen we in de buurt.