WEER. In Bilzen heldere ochtend

Getuigenop­roep voor mishande­ling van agent in Lanaken: “Het slachtof­fer heeft door de slagen voor langere tijd het bewustzijn verloren”

Tijdens het evenement ‘Groovy Tunes Outdoor’ aan het Pietersheim in Lanaken is vorige zaterdag een politieagent mishandeld. In het kader van het onderzoek naar de feiten hebben het parket van Limburg en de lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) een getuigenoproep verspreid. De politieambtenaar verloor tijdens de afranseling het bewustzijn.