WEER. Helder weer in Bilzen vanochtend

“Tweede leerling die we verliezen in negen weken tijd”: school richt rouwhoek in na plots overlijden Stan (16)

Veel verdriet en klasgenootjes die troost zoeken bij elkaar: in het Technisch Instituut Sint-Jozef in Bilzen treurt men om het verlies van de 16-jarige Stan Buysmans. Woensdag raakte bekend dat de tiener totaal onverwachts was overleden aan hartfalen. Zijn school probeert de komende tijd leerlingen en leerkrachten zo goed mogelijk op te vangen. Zo werd een rouwhoekje geïnstalleerd, waar iedereen die er nood aan heeft terechtkan. “Dit is al de tweede tragedie in een paar maanden tijd”, klinkt het bedroefd bij directeur Walter Bollen.