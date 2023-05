WEER. Gedeeltelijk bewolkt in Bilzen vanochtend

VELOVEILIG. Is er beterschap op komst voor de Europalaan? “Eind mei beginnen we aan een proefop­stel­ling voor de rotondes”

Ook dit jaar werd de Europalaan in onze VeloVeilig-rondvraag tot de meest gemelde plaats van Genk gekroond. Niet verwonderlijk, want de rondpunten in de straat zorgen al sinds jaar en dag voor heel wat frustraties bij de Genkse weggebruiker. De stad zal dit jaar dan ook grondig investeren om de veiligheid aan de alom bekende straat te verhogen. “Als de resultaten uit onze proefopstellingen positief zijn, kunnen we in de zomer al extra beveiligingen aanleggen”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans (CD&V).