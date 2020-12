Vriend van verdachte brandstichter asielcentrum Bilzen aangehouden op verdenking van voorbereiden aanslag

Hasselt Gezellige drukte, maar geen overrompe­ling in Hasselt

6 december Dit weekend trekken heel wat Vlamingen op pad om hun kerstaankopen te doen. Dat maakt dat het op verschillende plaatsen al bijzonder druk is. In de Brusselse Nieuwstraat is de toegang aan het Muntplein inmiddels afgesloten. In Hasselt kan je aan de hand van livestreams in de binnenstad de drukte bekijken. Daaruit blijkt dat er een gezellige drukte heerst in de provinciehoofdstad, maar dat er van een overrompeling momenteel geen sprake is. Alle info vind je ook terug via www.hasselt.be/nl/planjebezoek en www.visithasselt.be/nl/shoppen.