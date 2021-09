Vrachtwagenbestuurder (41) wéér onder invloed van drugs als hij door bebouwde kom scheurt

Genk Mobiel vaccinatie­team zakt voor het eerst af naar Genkse school: “Vaccina­tie­graad bij 12- tot 17-jarigen opkrikken”

6 september Maandagvoormiddag en -namiddag is een mobiel vaccinatieteam van de eerstelijnszone Kemp en Duin voor het eerst naar secundaire scholen in Genk getrokken. Daardoor kregen leerlingen de kans om tijdens de schooluren voor hun eerste coronaprik te gaan, indien ze die om één of andere reden nog niet hebben gehad. Stad Genk, de CLB’s en de scholen nemen dit initiatief omdat de vaccinatiegraad binnen de leeftijdsgroep 12- tot 17-jarigen in Genk gemiddeld lager ligt dan in de rest van Vlaanderen.