Vrachtwagen boort zich helemaal door garage naast woning: bestuurder gewond

voetbal 2de nationale B Joren Paulus (SV Belisia): “Bij ons komt geen doelpuntje uit de lucht gevallen”

Om in de Bilzerse Katteberg te komen winnen, moet je van goeden huize zijn. Tot dusver slaagde enkel Lyra-Lierse in die uitdaging. Hoe compact Londerzeel zich zondag als team ook aanbood, Belisia trok het laken in een sterke tweede helft uiteindelijk naar zich toe. “We hebben het allicht al vaker gezegd, maar fysiek kunnen we iets meer dan gelijk welke tegenstrever. Hoe verklaar je anders dat we in het laatste halfuur toch weer het laken naar ons toe trekken?”, formuleert Joren Paulus het.

21 november