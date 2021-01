Voormalige hobbypiloot vormt militair vliegtuig om tot B&B: “Plaats voor twee personen. Én een douche”

“Ik ben met school gestopt op m’n veertiende”, vertelt Bilzenaar Luc Degens (55). “Ik droomde ervan om zelf een vliegtuig te kunnen besturen, maar als schoolverlater is dat natuurlijk helemaal niet evident. Je moet er echt snugger voor zijn en het kost een hoop geld.” En toch joeg Luc zijn jongensdroom na. Als dertiger dook hij elke zondag in de boeken om kennis op te doen. Luc ging er volop voor. Hij klopte nachtshifts bij Ford Genk om door de dag te kunnen studeren. Hij legde examens af, maar dat verliep niet altijd even vlot. “Je moest minstens 75 procent halen op alle vakken. Ik was twee keer gebuisd, maar de derde keer was het raak. En dan kon het oefenen in de simulator beginnen.”