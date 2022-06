Vind jij de verloren schat in Alden Biesen? Ontdek escaperoom over mysterieuze ridderorde

Creatieveling Sofie Blokken bundelt haar krachten met broer Filip - die organist in de Abdij van Averbode is - en haar vriend Pieter Flach, accountmanager en sociale duizendpoot. Samen creëerden ze een escaperoom die de hele zomer lang neerstrijkt in Alden Biesen. “Twee jaar geleden contacteerden we Landcommanderij Alden Biesen al met de vraag of ze een escaperoom op hun domein zagen zitten. In volle coronacrisis was dat geen optie, maar intussen zijn we twee jaar verder en is het eindelijk zover”, klinkt het.

Sluwe schildknaap

‘The Lost Treasure of Alden Biesen’ laat deelnemers kennismaken met de mysterieuze Orde der Duitse Ridders. Samen gaan ze op zoek naar het meest majestueuze bezit, waar ieders ridderhart naar verlangt: de monstrans van de heilige Maria der Duitsers in Jeruzalem, die alle macht aan zijn eigenaar schenkt. Op een van hun geheime bijeenkomsten werd de prestigieuze schat gestolen. Geruchten doen de ronde dat een sluwe schildknaap de schat heeft verborgen op een geheime locatie. Aan de deelnemers van de escaperoom om de oudste geheimen van de Orderidders te ontrafelen en de eeuwenoude verloren schat terug te vinden.

Quote De lat lag direct hoog toen we contact opnamen met Alden Biesen, maar gelukkig waren ze enthousi­ast over de escaperoom Sofie Blokken

“Van jongs af aan zit het ondernemingsbloed in onze genen", vertelt initiatiefneemster Sofie Blokken. “Nadat we ons concept gecreëerd hadden, zijn we onmiddellijk op zoek gegaan naar een geschikte locatie in onze omgeving. De lat lag direct hoog toen we contact opnamen met Alden Biesen, maar gelukkig waren ze enthousiast over de escaperoom. Samen hebben we er iets van gemaakt wat we héél graag aan het grote publiek willen voorstellen.”

Volledig scherm Landcommanderij Alden Biesen. © Andreas Gijbels

‘The Lost Treasure of Alden Biesen’ opent op 5 juli en kan tot en met 28 augustus gespeeld worden. Elke weekdag is de escaperoom beschikbaar van 10 tot 22.30 uur, behalve op maandag. Op vrijdag zijn de openingsuren van 9 tot 23 uur. “Spelen kan vanaf drie deelnemers en maximaal met zes personen vanaf 16 jaar”, klinkt het. “De missie duurt één uur, maar je zit er wel in een prachtige omgeving. Ideaal om nadien nog wat van Alden Biesen zelf te genieten.”

