Vijftiger steelt vier gestolen Porsches op oldtimer-treffen: 2 jaar cel

De oldtimer-Porsches, twee Porsches 356 en twee Porsches 911 Targa, allen met Nederlands kenteken, stonden samen met heel wat andere oldtimers op de parking van een hotel in de buurt van het kasteel van Alden Biesen in Bilzen. Camerabeelden van het hotel registreerden hoe de diefstal van de voertuigen plaatsvond. Dankzij het track- and tracesysteem waarmee een van de auto’s was uitgerust, werde, drie van de vier gestolen Porsches over de Nederlandse grens in Sittard en Geleen teruggevonden. DNA sporen in twee van de teruggevonden voertuigen leidde de speurders naar de 56-jarige Duitser H.H., die ook in Duitsland, Zwitserland en Nederland al feiten pleegde. Het onderzoek wees uit dat de vijftiger ook gelinkt kon worden aan de diefstal van een Fiat bestelwagen vol werkmateriaal in maart 2021 in Maasmechelen.