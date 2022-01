Vier jaar cel voor dertiger die ouders, tante en nicht gijzelt met bijl en machete

Drie uur lang beleefden de ouders, de tante en de nicht van gijzelaar M. (33) de schrik van hun leven. Samen met zijn 27-jarige vriendin gijzelde de dertiger, afkomstig uit Bilzen maar nu woonachtig in Lanaken, de slachtoffers in de garage van zijn ouderlijke woning na een uit de hand gelopen discussie. “M. bedreigde alle slachtoffers met een machete”, beschreef de aanklager de nachtmerrie voor de strafrechtbank in Tongeren. ”Hij tierde dat hij hen zou vermoorden en dat het alleen nog een kwestie was van wie eerst aan de beurt was. Hij dreigde ermee hun oor af te snijden en hen de keel over te snijden. Niemand mocht zijn gsm nemen of opstaan. Zijn tante en nicht, die lijdt aan diabetes en dringend suiker nodig had, hebben na een tijd de woning mogen verlaten. Voor de ouders duurde het geweld en de bedreigingen nog voort tot 1 uur ’s nachts. Het moet voor hen een eeuwigheid geduurd hebben terwijl ze al die tijd doodsangsten uitstonden.”