Verdachten brand asielcentrum Bilzen zijn vrij zonder voorwaarden

Voetbal Eerste provinciale Ruben Corstjens speelt komend seizoen voor Verbroede­ring Geel: “Deze club hoort thuis in het nationaal voetbal”

13 mei Ruben Corstjens speelt komend seizoen voor ASV Geel. De 34-jarige centrale verdediger komt over van Bilzen-Waltwilder en tekende begin van de week een overeenkomst voor de de Antwerpse eersteprovincialer. “Geel is een traditieclub die op korte termijn terug naar de nationale reeksen wil. Het is die uitdaging die ik wil meehelpen realiseren en me over de streep trok”, zegt Ruben Corstjens.