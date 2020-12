Verdachte aan brandstichting Bilzens asielcentrum werkte 12 jaar in gevangenis waar ze nu in cel zit

Tot drie jaar geleden werkte Vicky D. in het controlecentrum van de Hasseltse gevangenis. Dat bevestigt Paul Dauwe, de gevangenisdirecteur, aan onze krant. Het is net in die gevangenis dat D. in de cel zit. Ondanks dat de vrouw destijds kennis had over de veiligheidssysteem en de werking van het gevangeniswezen, zouden er zich geen veiligheidsproblemen mogen voordoen. De veiligheidssystemen zouden namelijk in die drie jaar tijd nog veranderd zijn.