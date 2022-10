Veelpleger (33) krijgt na 30 veroordelingen nieuwe straf voor 21 diefstallen: “ik wil nu echt stoppen”

Voetbal tweede nationale B Didier Haenen (Belisia) na het 0-1-ver­lies tegen Londerzeel: “Onze grootste tegenstre­ver zijn wijzelf op dit moment”

Tegen Londerzeel leed Belisia haar derde nederlaag in vier wedstrijden. Een puntendeling had de thuisploeg wel verdiend, maar zeker ook niet meer. Kapitein Didier Haenen was zo eerlijk om ook die vaststelling te maken. “We zitten op dit ogenblik duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Londerzeel heeft ons goed vastgezet. Zeker nadat de gasten op voorsprong kwamen, gaven zij geen ruimte meer weg. Wij van onze kant zagen in de slotfase nog een bal van Vandecaetsbeek nipt over gaan.

23 oktober