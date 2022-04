Vaccinatiecentrum Bilzen voortaan nog een keer per maand open

Het vaccinatiecentrum blijft gevestigd in Bilzen op vrijetijdssite De Kimpel. Je zal er één keer per maand in de late namiddag en ‘s avonds terechtkunnen voor je vaccin, na een uitnodiging of op afspraak. Een moment vastleggen kan nog steeds telefonisch via 089 39 96 80 of via Whatsapp naar 0477 56 28 96. Vanaf volgende week is het callcenter enkel nog in de voormiddag van 8u30 tot 12u30 bereikbaar.