Vaccinatiecentrum Bilzen start volgende week met boosters

Hasselt RESTOTIP. Bardaph in Hasselt: “Van frisse sapjes en gezonde lunch tot zoetighe­den recht uit de oven: hier vind je voor ieder wat wils”

Hasselaren die verzot zijn op een gezellige lunch met vrienden of familie in de stad, kunnen voortaan terecht bij de gloednieuwe zaak ‘BarDaph’ op de Botermarkt. Het is Daphnee Vanstraelen die daar, na zeven jaar Brasserie De Vogelsanck mee uit te baten, samen met haar team voor vers bereide lunch én huisgemaakt gebak zorgt. Wij proefden alvast met plezier.

1 september