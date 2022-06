Twintigers riskeren 18 maanden cel omdat ze met loodgeweer schoten op man aan bushalte: “we zijn ontzettend dom geweest”

Hasselt Hasseltse meubelmake­rij Tonewood ontvangt Handmade in Belgium-la­bel

De Hasseltse meubel- en lampenwinkel Tonewood mocht zonet het Handmade in Belgium-label van UNIZO in ontvangst nemen. De jonge Hasselaar Stephan Cardinaels maakt in zijn atelier kwaliteitsvolle meubels en lampen uit teruggewonnen hout. “De meest populaire lampen? Dat zijn diegenen die ik maak uit een eenvoudig stuk brandhout of uit gerecupereerde eiken takken.”

10 juni