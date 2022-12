Twintiger blijft hele nacht weg voor drugstransport en valt door de mand door ongeruste ouders

Toen de politie zijn slaapkamer doorzocht, vonden ze een zakje met 170 gram cannabis, een precisieweegschaal en enkele lege gripzakjes. De vrienden van de twintiger werden ondervraagd en een van hen vertelde dat de jongeman enkele maanden geleden had gezegd dat hij met zijn dealer had afgesproken om naar Frankrijk te rijden. In ruil zou hij tegen een goedkopere prijs cannabis gekregen hebben.

Regelmatig naar buitenland

Navraag bij de gerechtelijke diensten in Frankrijk leerde dat de twintiger daar in de nacht van 30 oktober 2020 gearresteerd was in een huurauto met 2 kilogram cannabis. Nadat hij voor een Franse rechter was verschenen, waar hij een gevangenisstraf van zes maanden kreeg, moest de Bilzenaar zich aanbieden bij de politie in Bilzen. Daar verklaarde hij dat hij, op vraag van zijn Nederlandse dealer, samen met twee Nederlanders regelmatig naar Oostenrijk, Duitsland of Frankrijk reed om cannabis op te halen of te brengen.