Twee maanden na schedelbreuk en hersenbloeding start Mika (20) alweer aan unief: “Mirakels bestaan dan toch”

BilzenMika Gielkens (20) belandde in juli in coma na de val met een elektrisch skateboard. Hij liep een zware schedelbreuk met hersenbloeding op en lag in coma. Zijn wereld leek in te storten, maar zijn herstel loopt ongezien snel. “Ik ga in september gewoon terug studeren", vertelt hij zelf, exact twee maanden na zijn ongeval.