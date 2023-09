Trio valt ’s avonds binnen in woning van tiener: “Ook zijn moeder deelde in de klappen”

Op een avond in maart drongen drie mannen via de achterdeur binnen in de woning van de 18-jarige B. uit Bilzen. De tiener werd geslagen en gestampt. Ook zijn moeder, die hem te hulp schoot, incasseerde klappen. “Het was precies zoals in een film,” schetste een van de overvallers zelf het verhaal. En dat eindigt nu met een stevige celstraf.